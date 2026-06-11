Per la seconda notte consecutiva, sono stati condotti raid contro obiettivi in Iran, colpendo sistemi di difesa e radar nelle vicinanze dello stretto di Hormuz. L’azione segue un attacco a un elicottero Apache avvenuto nelle acque di Hormuz, ordinato martedì dal presidente degli Stati Uniti. Non sono stati forniti dettagli sui danni o sulle vittime. La situazione rimane tesa nella regione, con i raid che continuano dopo le prime operazioni di martedì.

Donald Trump non si ferma. Martedì aveva ordinato di colpire l’Iran dopo che un elicottero Apache era caduto nelle acque di Hormuz. I Pasdaran hanno risposto con missili contro gli avamposti Usa in Kuwait, Bahrein e Giordania. Ma ieri il presidente degli Stati Uniti ha deciso di fare un ulteriore passo in avanti nell’escalation. Questa volta per costringere la Repubblica islamica a più miti consigli. Quando sul Golfo Perisco era ormai calata la notte, i jet americani hanno bombardato postazioni radar, centri di comando dei droni e sistemi di difesa aerea intorno allo Stretto di Hormuz. Esplosioni sono state avvertite a Bandar Abbas, Minab e Sirik. Alcuni testimoni hanno riferito di jet in volo sulla capitale, Teheran. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Usa, attacco all'Iran: seconda notte consecutiva di raid. Nel mirino sistemi difesa e radar vicino Hormuz

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