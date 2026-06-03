Raid Usa sull’isola di Qeshm droni dall’Iran su Kuwait e Bahrein | la guerra nel Golfo torna a infiammarsi

Da it.insideover.com 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Iran ha lanciato missili e droni contro basi americane in Kuwait e Bahrein, in risposta a un attacco statunitense su un’isola iraniana. Il raid statunitense ha colpito posizioni militari sull’isola di Qeshm. La situazione nel Golfo Persico si sta infiammando nuovamente, con tensioni che aumentano tra le due parti. Non ci sono ancora notizie di vittime o danni specifici.

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Una nuova, pericolosissima escalation sta infiammando il Golfo Persico, con l’Iran che ha lanciato missili e droni contro basi americane in Kuwait e Bahrein: una rappresaglia dopo che gli Stati Uniti hanno bombardato posizioni militari iraniane sull’isola di Qeshm. Lo scambio di colpi, il più intenso dall’inizio della tregua dello scorso aprile, avviene mentre i fragili negoziati tra Teheran e Washington rischiano di saltare definitivamente.? IRGC Launches Missile Strikes on U.S. Bases in Kuwait; Explosions Also Reported in Bahrain and Iraq Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps has claimed responsibility for missile strikes on U.S. military bases in Kuwait, saying the attacks were retaliation for an American. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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