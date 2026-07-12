Il Napoli valuta Alvaro Cortes, difensore classe 2005 del Barcellona, come possibile rinforzo per la difesa. Il giovane centrale spagnolo si aggiunge alla lista di potenziali acquisti e rappresenta un’alternativa a Mario Gila, passato al Milan recentemente. La strategia del club prevede di seguire da vicino le prestazioni di Cortes, con l’obiettivo di valutare un eventuale trasferimento in futuro. La formula adottata si ispira all’approccio usato con Nico Paz, che ha convinto i dirigenti.

Alvaro Cortes diventa un obiettivo del Napoli per la difesa: il giovane centrale del Barcellona, classe 2005, rappresenta l’alternativa concreta a Mario Gila, passato al Milan nelle scorse settimane. Cortes: il difensore che il Napoli vuole dal Barcellona. Giovanni Manna ha individuato in Alvaro Cortes la soluzione per rinforzare la retroguardia. Il difensore spagnolo è cresciuto nella cantera blaugrana e possiede le caratteristiche fisiche e tecniche che gli azzurri ricercano. Alto 190 centimetri, il classe 2005 combina velocità e copertura in una dimensione che ricorda un giovane Kalidou Koulibaly. La perdita di Gila al Milan ha accelerato i tempi: il club partenopeo non può attendere oltre e ha già avviato i contatti con il Barcellona per sondare la fattibilità dell’operazione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Dal Barcellona al Napoli, occhi sul classe 2005: formula alla Nico Paz che convince Manna

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