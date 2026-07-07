Can Uzun, nato nel 2005 in Turchia, è un calciatore dell’Eintracht Francoforte. Attualmente, il club tedesco lo considera un talento promettente. Sul fronte delle trattative, il Napoli ha messo nel mirino alcuni obiettivi e sta valutando cessioni per fare spazio alle nuove acquisizioni. Il direttore sportivo sta seguendo da vicino le operazioni di mercato, con l’obiettivo di rafforzare la rosa e impostare le strategie future.

CESSIONI E NUOVI OBIETTIVI. Il calciomercato della SSC Napoli entra nel vivo con una doppia missione per il direttore sportivo Giovanni Manna. Secondo le ammissioni della stessa società, il club si ritrova con 47 giocatori a libro paga e ha la necessità di piazzare circa 25 calciatori in uscita per garantire la sostenibilità del progetto tecnico di Massimiliano Allegri. Sul fronte delle indiscrezioni in entrata, Il Mattino riporta un forte interesse azzurro per Can Uzun, talento turco classe 2005 di proprietà dell’ Eintracht Francoforte. Nel frattempo, le dinamiche interne vedono Kevin De Bruyne e il giovane Antonio Vergara (prossimo al rinnovo) considerati incedibili, mentre restano in bilico i futuri di David Neres, Romelu Lukaku e Zambo Anguissa, le cui cessioni potrebbero finanziare i nuovi colpi. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Napolissimo.it - Chi è Can Uzun, il turco classe 2005 dell’Eintracht Francoforte seguito dal Napoli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Hande Erçel-Mert Ramazan Demir mi geliyor. Daha 17nin Aras Çaan Efe Ak aka nasl bakyor

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Can Uzun-Napoli, il talento dell’Eintracht nel mirino

Calciomercato Milan, occhi su Can Uzun: ecco chi è il gioiellino del FrancoforteIl Milan ha mostrato interesse per Can Uzun, attaccante dell'Eintracht Francoforte.

Temi più discussi: Calciomercato Napoli, piace Uzun: ma servono le cessioni; Mondiali, la top 10 dei calciatori più preziosi eliminati ai gironi; La verità su Van Dijk-Milan, novità Uzun e Timber: il mercato di oggi ?; In Turchia insistono: Milan e Napoli su Can Uzun, costa 45 milioni.

Il #Napoli ha chiesto informazioni per Can #Uzun, centrocampista turco classe 2005 dell’ #EintrachtFrancoforte, concorrenza altissima. @mattinodinapoli x.com

Per il turco Uzun c'è la fila: anche Napoli e Milan in corsa, per prenderlo servono oltre 40 milioniCan Uzun continua ad attirare l’attenzione di diversi top club europei, con Milan e Napoli in prima linea tra le squadre interessate al talento turco dell’Eintracht Francoforte. Il classe 2005 ha ... tuttomercatoweb.com

Hasan Uzun, chi è il membro turco dell'Isis dietro l'attentato (sventato) a Papa Francesco: la pistola in stazione e le 14 cartucceC'era un possibile piano dell'Isis turco per uccidere Papa Francesco a Trieste un anno fa. E' quanto emerge da un'inchiesta pubblicata oggi in esclusiva da Il Piccolo. L'ex pontefice era giunto in ... ilmessaggero.it