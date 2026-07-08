Alvaro Cortés, difensore centrale del Barcellona classe 2005, è stato proposto al Napoli secondo quanto riporta Il Mattino. L’operazione seguirebbe il modello Nico Paz: prestito con diritto di riacquisto per i catalani. Cortés al Napoli: profilo e caratteristiche del difensore spagnolo. Il giovane difensore spagnolo rappresenta un profilo interessante per la difesa azzurra. Alto 190 centimetri, mancino naturale, Cortés è cresciuto nel vivaio del Barcellona dopo una formazione iniziale al Real Zaragoza. Le sue principali qualità sono la solidità fisica e il gioco aereo, abbinate a una buona capacità di impostazione dal basso. In questa stagione è capitano della squadra B catalana e ha contratto fino al 2028. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Dal Barcellona al Napoli: Manna pensa ad un’operazione alla Nico Paz

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