Con una mossa a sorpresa che rimanda al 4-2 fantasia - e sia detto senza ironia: la fantasia in effetti in questa decisione ha il suo peso - Giovanni Malagò nomina Leonardo Nascimento de Araújo advisor della Figc, che quella strategia di gioco l’ha marchiata a ferro e fuoco in una stagione - quella sulla panchina del Milan 2009-10 - che custodiva la scintilla per accendere un futuro che però, non si è mai avverato. A 57 anni da compiere - li festeggia il 5 settembre - il brasiliano con cittadinanza italiana conferma dunque la sua attitudine multitasking, poiché qui si dice della sua nuova vita, dopo quelle del calciatore di successo,... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Dal 4-2 fantasia a Messi al Psg: il rilancio dell'Italia passa anche dallo stile e dalle idee di Leonardo

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