Contagiati dalla fantasia Come ti vorrei i premi | Colpiti dalle loro idee inclusive e accoglienti

Da lanazione.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un progetto dedicato alle idee inclusive e accoglienti ha ricevuto premi, riconoscendo l’impegno per creare ambienti più aperti e condivisi. Nell’ambito di questa iniziativa, un’area colorata è stata allestita con alberi, giochi, panchine e spazi di incontro, rivolgendosi ai più giovani. La realizzazione di questi spazi mira a promuovere la socialità e l’inclusione, coinvolgendo soprattutto le famiglie e le scuole del quartiere. La realizzazione è stata possibile grazie a collaborazioni tra enti locali e associazioni del territorio.

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EMPOLI Sguardi dal basso per grandi progetti futuri. Coloratissima, piena di alberi, giochi, panchine e spazi dove incontrarsi. Il domani di piazza della stazione a Empoli passa dall’immaginazione dei bambini. Tra sorrisi, applausi e la giusta dose di emozione, al Cenacolo degli Agostiniani si è chiuso il progetto "Come ti vorrei! Sogni, desideri e idee per una nuova piazza Don Minzoni", il percorso partecipativo che per mesi ha coinvolto 220 alunne e alunni di 10 scuole primarie empolesi chiamati a ripensare piazza Don Minzoni. In tutto sono stati realizzati 45 elaborati, frutto di sopralluoghi, discussioni in classe e tanta immaginazione. A conquistare la giuria sono stati i lavori delle scuole di Serravalle, della Galileo Galilei di Avane e della Giovanni Bosco di Ponte a Elsa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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