Smettiamola di cercare genitori perfetti non esistono Crepet | Nessuno è normale visto da vicino Il riscatto dei figli passa anche dallo spirito non solo dal denaro

Da orizzontescuola.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è una frase che attraversa silenziosamente molte coscienze, senza mai trovare il coraggio di essere pronunciata apertamente: nessuno è perfetto e i genitori, come i figli, sono esseri umani con i loro limiti. Un esperto ha recentemente sottolineato che la normalità è un concetto relativo, e che il valore dei figli si misura anche attraverso la loro capacità di coltivare uno spirito forte, non solo con il denaro o gli aspetti materiali.

C’è una frase che attraversa silenziosamente molte coscienze, senza mai trovare il coraggio di uscire allo scoperto: e se non esistesse la madre perfetta? E se la normalità, in famiglia come nella vita, fosse solo una gabbia mentale? L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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