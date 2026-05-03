Smettiamola di cercare genitori perfetti non esistono Crepet | Nessuno è normale visto da vicino Il riscatto dei figli passa anche dallo spirito non solo dal denaro

C’è una frase che attraversa silenziosamente molte coscienze, senza mai trovare il coraggio di essere pronunciata apertamente: nessuno è perfetto e i genitori, come i figli, sono esseri umani con i loro limiti. Un esperto ha recentemente sottolineato che la normalità è un concetto relativo, e che il valore dei figli si misura anche attraverso la loro capacità di coltivare uno spirito forte, non solo con il denaro o gli aspetti materiali.

C’è una frase che attraversa silenziosamente molte coscienze, senza mai trovare il coraggio di uscire allo scoperto: e se non esistesse la madre perfetta? E se la normalità, in famiglia come nella vita, fosse solo una gabbia mentale? L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Crepet: “I genitori educano male i figli. Li riempiono di roba, ma guai a dire un no. Madri e padri assenti, che hanno sempre altro da fare”Il caso del 17enne di Pescara, indagato per propaganda e istigazione a delinquere per motivi razziali e per detenzione di materiale con finalità di... Leggi anche: L’Inter vuole dimenticare Zenica. Il riscatto passa dallo scudetto Panoramica sull’argomento Si parla di: Si annoiano, sbagliano. Smettiamo di vedere le persone disabili come eterni pazienti; L'INTERVISTA. Mario Beretta: Il calcio italiano? La situazione non è così drammatica, basta guardare i risultati delle giovanili nazionali. Ma dobbiamo cercare insieme le soluzioni.