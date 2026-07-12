In uscita il 21 agosto, Life Is A Dream (traducibile con: La vita è un sogno) comprende dodici brani: valzer, marce e suite per orchestra. «Compongo musica da sempre. Alcune di queste opere mi accompagnano da decenni e non smetto mai di tornarci sopra», ha spiegato l’attore ottantottenne in un comunicato pubblicato da Reuters. La musica, dice, è stata la sua «prima passione» e il suo «primo desiderio», ben prima del cinema. I brani sono stati registrati lo scorso aprile all’Alexandra Palace dalla Philharmonia Orchestra (l’orchestra sinfonica di Londra) sotto la direzione del rinomato direttore d’orchestra venezuelano Gustavo Dudamel, ex direttore musicale dell’Opéra di Parigi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - D'acteur à compositeur, Anthony Hopkins va sortir son premier album

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The Wrong Twin for the Mission | Anthony Hopkins & Chris Rock

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