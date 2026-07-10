er milioni di spettatori il suo volto resterà indissolubilmente legato a personaggi entrati nella storia del cinema. Eppure, molto prima dei riflettori di Hollywood, nella vita di Anthony Hopkins c'era già un'altra passione destinata ad accompagnarlo per decenni: la musica. Dopo una carriera che gli ha regalato due Premi Oscar, Anthony Hopkins apre una nuova pagina del suo percorso artistico. L'attore debutterà con il suo primo album dedicato esclusivamente alle composizioni originali, registrato insieme alla Philharmonia Orchestra e diretto da Gustavo Dudamel. Un album che raccoglie una vita di musica L'attore britannico ha firmato un accordo con Decca Classics per pubblicare Life Is a Dream, il primo album che riunisce le sue opere originali. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Anthony Hopkins pubblica il suo primo album da compositore: in arrivo "Life Is a Dream"

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Anthony Hopkins in un capolavoro dimenticato: Viaggio in Inghilterra - Film drammatico Completo

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