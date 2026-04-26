In un’intervista al The Guardian, l’attore australiano ha raccontato di come l’esperienza sul set di un film horror gli abbia lasciato cicatrici emotive, descrivendo l’esorcista come traumatizzante. Ha anche parlato delle sue sfide con i fratelli, di passione per i libri di fantascienza e di un consiglio ricevuto dall’attore premio Oscar. La conversazione ha toccato vari aspetti della sua carriera e della vita privata, senza tralasciare dettagli specifici.

«Quando entro in una stanza, devo essere molto specifico su chi sono. Ma crea comunque confusione - ammette -. Ogni tanto qualcuno mi chiama Liam». E gli equivoci non si fermano qui: «Alla première di Beast mi hanno persino presentato come Liam Hemsworth», anche se il conduttore si è subito scusato. Le lotte con i fratelli Il rapporto con i fratelli è segnato da una complicità fatta anche di sfide fisiche, che oggi si riflettono anche nel suo lavoro sul set. In Beast, dove interpreta un personaggio legato al mondo delle MMA (arti marziali miste, in italiano), questa dimensione torna centrale. «Era una parte importante della crescita in casa mia con i miei fratelli: dovevo sapermi difendere dai calci che mi tiravano», racconta Luke.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Luke Hemsworth: «L’esorcista mi ha traumatizzato». E poi le lotte con i fratelli Chris e Liam, i libri sci-fi e il consiglio di Anthony Hopkins

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