Da solo nella trappola di ghiaccio | un 22enne sfida le Ande a mani nude

Notizia in breve

Un giovane di 22 anni è rimasto bloccato da solo in una trappola di ghiaccio nelle Ande. Si era avventurato a mani nude e senza supporti di sicurezza. La zona è caratterizzata da una piramide di roccia e ghiaccio a circa 6.000 metri di quota. Le autorità stanno coordinando le operazioni di soccorso, ma al momento non ci sono notizie di un suo possibile salvataggio. Nessuna altra persona è coinvolta nell’incidente.