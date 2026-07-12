Da solo nella trappola di ghiaccio | un 22enne sfida le Ande a mani nude

Da ilgiornale.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giovane di 22 anni è rimasto bloccato da solo in una trappola di ghiaccio nelle Ande. Si era avventurato a mani nude e senza supporti di sicurezza. La zona è caratterizzata da una piramide di roccia e ghiaccio a circa 6.000 metri di quota. Le autorità stanno coordinando le operazioni di soccorso, ma al momento non ci sono notizie di un suo possibile salvataggio. Nessuna altra persona è coinvolta nell’incidente.

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Nella lingua quechua, quella parlata sulle Ande, non esistono consolatorie scorciatoie. Le cose vengono chiamate esattamente per quello che sono e allora a questa montagna qua - una piramide di roccia e ghiaccio a 6.034 metri, in Perù - affida il nome di “Tocllaraju”, ossia “trappola di ghiaccio”. Sfidarla significa acquistare un biglietto prioritario per mettere a repentaglio la propria vita. Oliver Kaspar, ventidue anni, toscano, quella trappola la sceglie consapevolmente, a primi del mese di luglio. Il suo assomiglia ad un atto di resistenza contro il tempo storto in cui viviamo, fatto di scorciatoie e conquiste apparenti. Kaspar, infatti, non cerca la via più semplice, perché la facilità per certi alpinisti è un tradimento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

da solo nella trappola di ghiaccio un 22enne sfida le ande a mani nude
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