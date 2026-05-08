Menchetti già si vede colla fascia | Le torri un si fanno Mancano solo le ruspe fermate a mani nude

Il candidato sindaco della Lista Indipendente per Arezzo ha dichiarato che le torri nel quartiere Giotto non si costruiranno, mostrando già una fascia con questa convinzione. La questione riguarda i lavori di cantiere che sono stati interrotti, con le ruspe ferme e le operazioni bloccate a mano. Il Comitato di via Tiziano ha rivolto una domanda ai candidati sindaco sul progetto delle torri, basandosi sui documenti ufficiali.

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Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli ? FONTE comunicato stampa candidato sindaco della Lista Indipendente Per Arezzo Michele Menchetti Il Comitato di via Tiziano fa una domanda ai candidati sindaco sulle contestatissime torri del quartiere Giotto. Michele Menchetti risponde come uno che nel frattempo s’è già autoproclamato sindaco, assessore all’urbanistica e pure capo della protezione civile. “Farò tutto quanto nelle mie prerogative affinché questo cantiere non parta”, dichiara il candidato della Lista Indipendente Per Arezzo, entrando ufficialmente nella modalità “ultimo difensore del prato perduto”. La questione è quella della variante urbanistica di via Tiziano, che prevede la costruzione di due palazzi di nove piani nell’attuale area verde del quartiere Giotto.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Menchetti già si vede colla fascia: “Le torri un si fanno”. Mancano solo le ruspe fermate a mani nude Notizie correlate I colpi a mani nude e le martellate, i pm riscrivono il delitto di Garlasco: “Sempio si è lavato in cucina, poi è andato dalla nonna”La procura di Pavia riscrive il delitto di Garlasco fornendo una ricostruzione dettagliata dell’omicidio di Chiara Poggi, il cui autore sarebbe,... Leggi anche: Atletico-Barcellona, le pagelle: Musso mani d'oro, 8. Lewa non si vede mai, 5 Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Nomina del comandante della Polizia Locale, Menchetti attacca: Scelta arrogante a fine mandato; Arezzo, concorso pubblico usato come trailer: il vincitore già scelto nella scena post-crediti.