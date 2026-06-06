in crescita le truffe telefoniche nella trappola non solo gli anziani

Nel corso dell'ultimo anno, più di 25.000 persone si sono rivolte alle caserme dell'Arma per denunciare truffe telefoniche. La cifra include anche coloro che si sono recati per chiedere consigli o segnalare situazioni sospette. La crescita di questi episodi coinvolge non solo gli anziani, ma anche persone di altre fasce d’età. Le autorità continuano a ricevere denunce e segnalazioni legate a truffe via telefono.

Nel corso dell’anno passato oltre 25 mila persone si sono presentate in una caserma dell’Arma. Per presentare una denuncia, chiedere un consiglio oppure segnalare una situazione anomala. All’elenco dei reati si è ormai aggiunta da tempo la truffa utilizzando particolari artifizi: si passa dal falso tecnico del gas che chiede di entrare in casa oppure il finto rappresentante delle forze dell’ordine. L’elenco delle professioni utilizzate per farsi largo nella buonafede è infinita e continua a specializzarsi. Entrando nelle vite degli altri attraverso messaggi telefonici, posta elettronica e applicazioni. Nella rete dei truffatori non finiscono soltanto gli anziani, ritenuti più fragili e meno ferrati in materia di tecnologia, ma anche diversi giovani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Napoli, nuove truffe agli anziani. Sette arresti

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