Da Nicole Kidman a JLo e Ben Stiller | le star in tribuna per la finale di Wimbledon

Numerosi vip sono presenti in tribuna per la finale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Alexander Zverev, seconda volta in un torneo Slam dopo gli Open d’Australia del 2025. Tra loro ci sono Nicole Kidman, Jennifer Lopez e Ben Stiller. I due tennisti, numero uno e tre al mondo, si sfidano sul Centre Court per il trofeo più ambito del circuito professionistico.

Si incontrano per la seconda volta in una finale di un torneo Slam, dopo gli Open d’Australia vinti dal tennista altoatesino nel 2025. Jannik Sinner e Alexander Zverev, rispettivamente numero uno e tre al mondo, si giocano oggi sul Centre Court di Wimbledon il trofeo più prestigioso del Tour. Sull’erba verde dei campi dell’All England Club, testimone delle indimenticabili imprese di Peter Sampras, Roger Federer e Novak Djokovic, l’italiano andrà alla ricerca del suo quinto Slam (il secondo quest’anno, dopo l’eliminazione anticipata al Roland Garros, in cui proprio il tedesco Zverev ha conquistato il suo primo Titolo in carriera). Moltissime... 🔗 Leggi su D.repubblica.it

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