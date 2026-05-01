Kolo Muani Juventus il francese resta nella lista dei bianconeri | il punto sulla trattativa e le possibili mosse della Vecchia Signora

Secondo fonti vicine alla società, il trasferimento di Kolo Muani alla Juventus resta una possibilità concreta, anche se non ci sono ancora accordi definitivi. La trattativa tra le parti continua, e la società bianconera sta valutando le prossime mosse da compiere. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata, ma il nome del giocatore francese rimane nella lista dei possibili acquisti per il futuro.

di Francesco Spagnolo Kolo Muani Juventus, la pista che porta al francese non è stata assolutamente abbandonata. Per il momento, però, si stanno vagliando anche altri nomi. Il calciomercato della Vecchia Signora entra nel vivo e le ultime indiscrezioni portano la firma di Gianni Balzarini. Il noto giornalista, attraverso il proprio canale YouTube, ha tracciato un quadro dettagliato sulle manovre offensive del club torinese, confermando che il nome di Kolo Muani resta caldissimo per il prossimo futuro. La dirigenza bianconera sta infatti valutando diversi profili per rivoluzionare il reparto avanzato, cercando il giusto mix tra esperienza internazionale e freschezza atletica.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani Juventus, il francese resta nella lista dei bianconeri: il punto sulla trattativa e le possibili mosse della Vecchia Signora KOLO MUANI, LA JUVENTUS, I PRIMI PASSI, I RETROSCENA E LE NECESSITÀ. ROMA, SALITE E OBBLIGHI Notizie correlate Kolo Muani Juventus, il francese resta in pole position per l’attacco bianconero. Le ultime novità sul giocatore e sulle mosse di Comollidi Francesco SpagnoloKolo Muani Juventus, il francese resta in pole position per rinforzare l’attacco bianconero. Kolo Muani alla Juve, il francese resta in cima alla lista dei desideri bianconera. Ecco cosa apprezza Spalletti di luidi Redazione JuventusNews24Kolo Muani alla Juve, il centravanti francese resta in cima alla lista dei desideri bianconera. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Juve, allarme Reds: su Kolo Muani si inserisce il Liverpool. Le contromosse bianconere; Juve, c'è concorrenza per Kolo Muani: minaccia inglese; Strategia Juve, due centravanti subito: Kolo Muani prima scelta. Ecco l’ultimo nome proposto; Juventus, concorrenza del Liverpool per Kolo Muani: può essere il sostituto di Salah. Le mosse di Comolli per anticipare i Reds. Kolo Muani resta in cima alla lista della Juventus. Concorrenza agguerrita per Gonzalo GarciaGianni Balzarini, sul suo canale YouTube, ha parlato delle mosse in attacco della Juventus. I bianconeri seguono sempre con attenzione Randal Kolo Muani, ma sul taccuino della dirigenza ... tuttojuve.com La Juve non molla Kolo, si prevede un duello ma se Alisson...Kolo Muani tra Juventus e Liverpool, futuro incerto Il futuro di Randal Kolo Muani resta uno dei temi più caldi del prossimo mercato estivo. Dopo una stagione ... tuttojuve.com #KoloMuani #Juventus Le ultime novità - facebook.com facebook Per farvi comprendere quanto siamo distanti anni luce dalla Premier League, Anguissa, forte centrocampista, é decisivo nel Napoli dopo essere retrocesso col Fulham. La Juventus cerca Kolo Muani che potrebbe retrocedere col Tottenham. Malen all’Aston Vil x.com