Calciomercato Inter-Curtis Jones rilancio in arrivo contatti per Doué il contropiede della Juventus e i due no inglesi di Stankovic - Le indiscrezioni nerazzurre

L’Inter offre circa 20-25 milioni più bonus per Khalaili, ma l’Union Saint Gilloise chiede circa 30 milioni. Sul fronte Doué, i nerazzurri hanno avviato contatti, mentre per Curtis Jones ci sarebbe un rilancio in arrivo. La Juventus sta valutando un contropiede, mentre due club inglesi hanno detto no a Stankovic.

Calciomercato Inter-Khalaili e Doué L'Inter non molla per Anan Khalaili, ma c'è ancora del lavoro da fare: l'Union Saint Gilloise resto fermo a una richiesta da circa 30 milioni, mentre i nerazzurri hanno messo sul piatto circa 20 milioni che possono diventare 25 ma comprensivi di bonus. Il giocatore ha dato l'ok a un trasferimento a Milano per prendere l'eredità di una fascia destra che in questi anni ha visto protagonisti prima Achraf Hakimi (il suo modello nel ruolo) e poi Denzel Dumfries (passato al Real Madrid per 20 milioni di clausola). Resta l'ottimismo sulla chiusura della trattativa nonostante la distanza tra domanda e offerta. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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JONES: ATTESO IL RILANCIOFRATTESI PORTA IL TESORETTORIFLESSIONI SU OAKTREE E MERCATO

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