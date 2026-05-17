È stata presentata la nuova versione della Cupra Born VZ, equipaggiata con un motore da 326 cavalli e dotata di trazione posteriore. Questa configurazione mira a offrire una guida più sportiva, con maggiore precisione nelle curve rispetto alla trazione anteriore. Rispetto all’allestimento Impulse+, la VZ si distingue per alcune differenze tecniche, tra cui la potenza del motore e la configurazione della trazione. La vettura si concentra su prestazioni e dinamismo, mantenendo le caratteristiche di un’auto elettrica compatta.

? Punti chiave Come influisce la trazione posteriore sulla precisione in curva?. Quali differenze tecniche distinguono l'allestimento VZ dall'Impulse+?. Perché la versione più potente garantisce più autonomia?. Quanto inciderà questo rapporto prestazioni-prezzo sul mercato delle compatte?.? In Breve Versione base da 190 CV con batteria 58 kWh e 484 km di autonomia.. Allestimento Impulse+ offre 231 CV, 627 km di autonomia e ricarica 10-80% in 29 minuti.. Prezzi della gamma variano tra i 38.000 e i 48.000 euro.. Sistema DCC Sport con 15 livelli di regolamentazione ammortizzatori elettronici.. La nuova Cupra Born VZ arriva a Madrid con 326 CV di potenza elettrica, offrendo una risposta concreta a chi cerca prestazioni elevate senza rinunciare a un rapporto tra prezzo e prestazioni imbattibile nel segmento delle compatte elettriche europee. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuova Cupra Born VZ: 326 CV e trazione posteriore per la guida sportiva

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