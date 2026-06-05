Un nuovo modello di Jeep Compass 1.2 e-hybrid è stato presentato, dotato di un motore turbo benzina da 1,2 litri e 145 cavalli. La vettura si distingue per un design dall’aspetto più aggressivo, un abitacolo spazioso e prestazioni migliorate rispetto ai modelli precedenti. I consumi sono stati adeguati alle caratteristiche del motore, rendendo il veicolo più funzionale per l’uso quotidiano.

La generazione precedente a livello di vendite è stata un successo, ma adesso il marchio Jeep ha deciso di rinnovare il suo C-Suv Compass con un motore tre cilindri a benzina da 1,2 litri mild hybrid, riprogettato da zero, al posto del vecchio quattro cilindri a gasolio. Con un'immagine sempre muscolosa, ma utile per il quotidiano e per i viaggi con la famiglia, la Jeep Compass cambia a livello tecnico e nasce ora sulla piattaforma Stellantis Stla Medium, come Citroën C5 Aircross, Opel Grandland e Peugeot 3008. Dalle dimensioni maggiori, come fisionomia si avvicina a Grand Cherokee, con alta qualità degli assemblaggi e delle finiture della carrozzeria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Jeep Compass 1.2 e-hybrid: pregi e difetti del nuovo C-Suv da 145 Cv

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Jeep Compass e-Hybrid - Schlägt der Hybrid den Elektro

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