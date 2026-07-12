La squadra ha aggiunto otto nuovi giocatori, portando il totale a quindici, inclusi i sette già confermati. Tra i nuovi acquisti, ci sono alcuni giovani e altri con più esperienza, mentre a centrocampo è stato ingaggiato un giocatore con un passato in categorie superiori. La rosa si è così ampliata con vari profili, con l’obiettivo di rafforzare diverse zone del campo. La squadra ha ufficializzato anche il ritorno di un centrocampista con un passato in categorie superiori.

La Cuoiopelli unisce agli otto calciatori già confermati (Bulleri, Di Benedetto, Bindi, Kapplani, Magera, Amorusi, Ndiaye e Maggi) altri otto atleti, ingaggiati negli ultimi giorni. Il d.g Giovannini ed il d.s Socci hanno dato maggior corpo all’organico a partire dall’arrivo dell’esperto centrocampista Meucci. Questi ha 32 anni ed approda in biancorosso apportando un bagaglio di esperienza, per prendersi la leadership del gruppo. Sarà chiesto a lui di guidare i conciari con determinazione e carattere. In attacco ci sarà la punta Bicchieri il quale potrebbe partire titolare in coppia con Ndiaye. Ad insidiargli il posto ci sarà Lazzari, dotato di velocità e pronto a regalare emozione ai tifosi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cuoiopelli schiera otto new entry. A centrocampo l’esperto Meucci

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