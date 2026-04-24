Federico Buffa, narratore noto per il suo stile unico, riesce a raccontare storie sportive con un approccio che unisce aspetti umani e filosofici, evitando toni retorici o celebrativi. In questo modo, le sue narrazioni si distinguono per la capacità di spostare l’attenzione dai dettagli atletici a temi più profondi, creando un racconto complesso e coinvolgente che va oltre il semplice sport.

C’è un tratto distintivo nel modo in cui Federico Buffa architetta e ci consegna i suoi complessi e fascinosi racconti: spostare continuamente il fuoco dalla dimensione atletico-sportiva a quella umana e filosofica, senza mai indulgere nella retorica celebrativa. In Otto Infinito, andato in scena al Teatro Olimpico di Roma, questa tensione aggiunge probabilmente la sua sfida più ardua. Il protagonista è Kobe Bryant, figura che, a distanza di anni dalla morte, continua a ispirare ma anche a istigare dibattito, per le sue fascinose contraddizioni e per la radicalità ossessiva della sua visione. Buffa affronta il delicatissimo filo della vita di Bryant con l’accorta cura di chi conosce il rischio dell’ agiografia e decide con nettezza di evitare qualsiasi ambiguità.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Otto Infinito, solo un narratore esperto come Buffa poteva raccontare Kobe Bryant così degnamente

Otto infinito: Federico Buffa racconta Kobe Bryant

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