Cuciniamo insieme | Pasta saporita

Da laverita.info 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi prepariamo un primo piatto ricco di sapore, utilizzando un ortaggio di stagione appena arrivato a piena maturazione. La ricetta si concentra sulla melanzana, un ingrediente versatile che si presta a molte preparazioni. La sua presenza nel piatto garantisce un gusto deciso e un colore vivace. La preparazione prevede l’utilizzo di ingredienti freschi e semplici, per valorizzare al meglio le caratteristiche della melanzana. Il risultato sarà un piatto gustoso, adatto a ogni occasione.

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Primo piatto assai gustoso che pesca da un “frutto” di stagione che sta iniziando a entrare a piena maturazione: la melanzana. Se leggeste La Scienza in cucina e l’arte di mangiar bene di Pellegrino Artusi, che resta un monumento della nostra cultura gastronomica, vi imbattereste in ricette a base di petonciani. È l’antico nome toscano dato alla “mela insana”, questa solanacea che al pari di patate pomodori al suo apparire suscitò più di un dubbio. È vero che non si può mangiare cruda, ma è anche vero che la melanzana è oggi uno dei must della nostra profumatissima cucina del Meridione. Noi abbiamo pensato di usarla per un primo piatto che mette insieme Napoli e Firenze. 🔗 Leggi su Laverita.info

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