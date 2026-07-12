Un ragazzo di 19 anni è deceduto in ospedale dopo essere stato ferito con un coltello nella notte a Crema, provincia di Cremona. L'aggressione è avvenuta intorno alle 23 in un parcheggio di un supermercato. Le forze dell'ordine stanno cercando il responsabile dell'evento. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta. La vittima è stata trasportata in ospedale poco dopo l'aggressione, ma le ferite sono risultate fatali. La polizia indaga sul motivo dell'episodio.

Un ragazzo di 19 anni ha perso la vita nella notte dopo essere stato accoltellato a Crema, in provincia di Cremona. La violenta aggressione si è verificata intorno alle 23 nell'area del parcheggio di un supermercato. Secondo una prima ricostruzione, il giovane, cittadino di origine egiziana residente a Crema, sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Nonostante le gravi ferite, avrebbe tentato di allontanarsi dal luogo dell'aggressione, riuscendo a percorrere solo poche decine di metri prima di crollare a terra., L'allarme è stato lanciato immediatamente e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e disposto il trasporto d'urgenza all'ospedale Maggiore. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Cremona.

© Tgcom24.mediaset.it - Cremona, 19enne accoltellato muore in ospedale: è caccia al responsabile

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

I parenti di Abanoub Youssef, il ragazzo ucciso a coltellate a scuola a La Spezia

Notizie e thread social correlati

Empoli: accoltellato nella notte in piazza della Vittoria, 19enne finisce in ospedaleUn 19enne è stato accoltellato nella notte in piazza della Vittoria e trasportato in ospedale.

Incidente in via Camillo Rosalba, scooter finisce contro auto: il motociclista 19enne muore in ospedaleUn ragazzo di 19 anni è deceduto in ospedale dopo un incidente avvenuto mercoledì 8 luglio in via Camillo Rosalba, nel quartiere Poggiofranco.