Empoli | accoltellato nella notte in piazza della Vittoria 19enne finisce in ospedale
Un 19enne è stato accoltellato nella notte in piazza della Vittoria e trasportato in ospedale. I sanitari del 118 hanno chiamato i militari per soccorrerlo. Restano da chiarire il motivo dell’aggressione e l’identità dell’aggressore.
EMPOLI (FIRENZE) – Notte di violenza tra il 22 e il 23 maggio 2026, a Empoli. Un 19enne è stato accoltellato in piazza della Vittoria a Empoli: il giovane, originario della Tunisia, è stato ferito a un gluteoe al braccio. Portato in ospedale le sue condizioni, spiegano i carabinieri intervenuti, non sarebbero gravi: ha riportato lesioni lievi. Ad allertare i militari sarebbero stati i sanitari inviati dal 118 per soccorrere il 19enne. Da capire il movente e chi sia stato ad aggredire il ragazzo. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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