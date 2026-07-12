Un giovane di 19 anni di origine egiziana è stato ucciso a Crema, sabato sera intorno alle 23. È stato accoltellato nel piazzale di un supermercato in viale Repubblica. La polizia sta indagando sull’episodio e cerca testimoni che possano fornire dettagli sull’aggressione. La vittima è deceduta pressoché subito dopo l’attacco. Nessuna informazione è stata resa nota sull’identità dell’aggressore o sul motivo dell’aggressione.

Si cerca chi sabato in tarda serata, intorno alle 23, ha accoltellato e ucciso a Crema un diciannovenne di origine egiziana nel piazzale del parcheggio del supermercato di viale Repubblica. Dalle telecamere di videosorveglianza potrebbe arrivare qualche dettaglio che aiuti a ricostruire cosa è accaduto e chi ha colpito il giovane che ha tentato fuggire ma poi si è accasciato al suolo. Fatali diversi colpi inferti all’altezza del torace. Inutile la corsa in ambulanza in ospedale dove il giovane è morto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno raccolto diverse testimonianze. Al momento non si conoscono né il movente dell'aggressione né l’identità della vittima. 🔗 Leggi su Milano.repubblica.it

© Milano.repubblica.it - Accoltellato in strada a Crema, muore un diciannovenne

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