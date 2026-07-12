Crema accoltellato 19enne egiziano | morto in ospedale

Un 19enne egiziano è morto in ospedale dopo essere stato accoltellato intorno alle 23 nel parcheggio di un supermercato a Crema. La vittima è stata colpita più volte al torace con un'arma da taglio durante un'aggressione. La polizia sta indagando sull’accaduto e nessuno è stato ancora fermato. La scena si è svolta in un'area pubblica, senza altri feriti segnalati.

La violenta aggressione si è verificata intorno alle 23 nell’area del parcheggio di un supermercato. Secondo una prima ricostruzione, il giovane, cittadino di origine egiziana residente a Crema, sarebbe stato colpito più volte al torace con un’arma da taglio. Nonostante le gravi ferite, avrebbe tentato di allontanarsi dal luogo dell’aggressione, riuscendo a percorrere solo poche decine di metri prima di crollare a terra. L’allarme è stato lanciato immediatamente e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e disposto il trasporto d’urgenza all’ospedale Maggiore. Le sue condizioni sono apparse fin da subito estremamente critiche e, nonostante il lungo intervento dell’équipe medica, il ragazzo è deceduto poco prima della mezzanotte e mezza. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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