Tre giovani tra i 23 e i 25 anni sono stati fermati con l’accusa di aver ucciso un ragazzo di 19 anni, di origini egiziane, a Crema. La vittima è deceduta dopo essere stata colpita con un coltello in strada. I fermati sono stati posti sotto indagine per omicidio. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’aggressione.

Tre giovani tra il 23 e i 25 anni sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto per l'omicidio di Youssef Rama Abdelaiz, il 19enne, di origini egiziane, morto dopo essere stato accoltellato a Crema, in provincia di Cremona. Sono in corso gli accertamenti sulle responsabilità dei tre giovani rispetto ai quali l'Autorità Giudiziaria ha emesso provvedimenti di fermo di indiziato di delitto per omicidio, eseguito nel pomeriggio di oggi. Si tratta di tre soggetti di nazionalità italiana e straniera - gli stranieri sono regolari in Italia - sono tutti residenti nel Cremasco. Dopo l'omicidio, si sono allontanati dal territorio provinciale, girando tra varie province, per poi essere rintracciati nel Cremasco e nell'area milanese. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Crema, 19enne ucciso a coltellate per strada: chi sono i tre fermati

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