Un ragazzo egiziano di 19 anni è stato accoltellato nel parcheggio di un supermercato a Crema e, nonostante le cure, è morto in ospedale. La polizia indaga su un possibile conflitto tra bande, anche se non sono ancora state fornite conferme ufficiali. L’episodio si è verificato nella notte e i dettagli sull’aggressione sono ancora in fase di ricostruzione.

Un 19enne egiziano è morto nella notte a Crema (Cremona) dopo essere stato accoltellato nel parcheggio di un supermercato. Colpito da diversi fendenti, il giovane è deceduto in ospedale. Al momento non si conosce il movente dell’aggressione né l’identità della vittima, ma l’ipotesi più accreditata è che si sia trattato di una resa dei conti fra bande di stranieri presenti nella cittadina, già teatro di un omicidio simile lo scorso aprile, quando un ventenne era stato massacrato a coltellate e colpi di spranga da un ragazzo di appena 17 anni. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che hanno raccolto le prime testimonianze e stanno controllando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione e identificare il responsabile (o i responsabili) del delitto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Crema, 19enne egiziano accoltellato in un parcheggio: ipotesi guerra tra bande

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