Due giovani sono stati fermati in relazione all’accoltellamento di un 19enne di origini egiziane avvenuto a Crema nella notte di sabato 11 luglio. Con questi, sale a tre il numero di persone sottoposte a fermo dopo l’episodio. La vittima è deceduta a seguito delle ferite riportate durante l’aggressione.

Sale a tre il numero delle persone fermate per l'omicidio di Youssef Rama Abdelaiz, il 19enne di origini egiziane morto dopo essere stato accoltellato nella notte di sabato 11 luglio a Crema, in provincia di Cremona. Nel pomeriggio i carabinieri hanno eseguito tre provvedimenti di fermo di indiziato di delitto emessi dall'autorità giudiziaria. I fermati hanno un'età compresa tra i 23 e i 25 anni. Si tratta di tre giovani, di nazionalità italiana e straniera; gli stranieri risultano regolarmente presenti in Italia. Tutti sono residenti nel territorio del Cremasco., Dopo l'aggressione i tre si erano allontanati dalla provincia, spostandosi tra diverse aree della Lombardia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Crema, 19enne accoltellato: fermati due giovani

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