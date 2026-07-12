Nella notte a Crema, un ragazzo di 19 anni è stato ucciso con diverse coltellate al torace nel parcheggio di un supermercato. Sono stati fermati tre uomini tra i 23 e i 25 anni, ritenuti responsabili dell’omicidio. I sospettati sono stati individuati tra le aree del Cremasco e del Milanese. L’intera vicenda è sotto approfondimento da parte delle forze dell’ordine.

Per l’omicidio di Youssef Rama Abdelaiz, di 19 anni, sono stati fermati tre ragazzi tra i 23 e i 25 anni. I presunti responsabili sono stati rintracciati tra le zone del Cremasco e del Milanese Un nuovo episodio di violenza ha scossoCrema, dove la scorsa notte unragazzo di soli 19 anni ha perso la vita, colpito dadiverse coltellate al torace. Il giovane, di origine egiziana e residente nella città lombarda, è statoaggredito nel parcheggio del supermercato su viale Repubblica. Nonostante iltempestivo interventoe i disperati tentativi di salvargli la vita, èdeceduto poco dopo essere stato trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore. L’omicidio ha subito avviato leindagini dei carabinieri, che stanno cercando diricostruire l’accadutoin ogni dettaglio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Crema, 19enne accoltellato a morte nel parcheggio di un supermercato: fermati tre ragazzi

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Muore accoltellato nel parcheggio di un supermercato a Crema: vittima un 19enne

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