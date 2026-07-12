Dopo due anni di lavori, la casa di produzione bolognese Cinelicious ha terminato le riprese del documentario sul Covo Club di Bologna. Il film, dedicato allo storico locale, è stato annunciato con una campagna di crowdfunding per completare il progetto. Nel corso delle riprese sono emersi dettagli come la scoperta da parte di Jarvis Cocker, dei Pulp, di una pista in suo nome prima di esibirsi al locale.

Dopo due anni di ricerche e scrittura, la casa di produzione bolognese Cinelicious annuncia la fine delle riprese del documentario Covo Club, dedicato allo storico locale bolognese e lancia una campagna di crowdfunding per terminare il progetto. Il film racconterà 45 anni di vita di un club alla periferia di Bologna conosciuto in tutto il mondo. Alla regia Claudia Mastroroberto. Per lei cos’è il Covo Club?«È parte della mia identità, la realtà più bolognese che ci sia in tutte le sue sfaccettature e quindi per me, nata e cresciuta a Bologna, è l’esatto sapore di casa. Quel misto di tenerezza e ruvidezza, confidenza e accoglienza. Il posto dove under 25 e over 60 stanno gomito a gomito a pogare sotto palco e bersi le birrette senza barriere». 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

© Corrieredibologna.corriere.it - Covo Club, un documentario celebra lo storico locale di Bologna: «Il più british d'Italia. Jarvis Cocker dei Pulp prima di suonare qui scoprì che c'era una pista in suo nome»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Lo celebra anche Rai 1 con il documentario Lino d’Italia - Storia di un itAlieno. In onda in prima serata l'8 luglio

Strage di piazza della Loggia, la Corte nel covo dei neofascisti: qui Silvio Ferrari riceveva lo stipendio dai serviziLa Corte ha condotto una perquisizione in un appartamento di circa 22 metri quadrati, situato al quarto piano di un vecchio edificio in un vicolo...

Argomenti più discussi: Risse, alcol a fiumi e covo di pregiudicati: chiuso il bar Hangover; È un covo di pregiudicati: bar chiuso per 15 giorni; Bologna la raccolta fondi del locale Scovami dopo l' incendio in via Castiglione | Il fumo ha danneggiato la vetrina refrigerata e rovinato i prodotti.

Covo Club, un documentario celebra lo storico locale di Bologna: Il più british d'Italia. Jarvis Cocker dei Pulp prima di suonare qui scoprì che c'era una pista in suo nomeLa regista Claudia Mastroroberto ha concluso le riprese. Anche Cesare Cremonini, tra le star passate sul palco del club nato nel 1980. La casa di produzione bolognese Cinelicious ha lanciato una campa ... corrieredibologna.corriere.it