Strage di piazza della Loggia la Corte nel covo dei neofascisti | qui Silvio Ferrari riceveva lo stipendio dai servizi

La Corte ha condotto una perquisizione in un appartamento di circa 22 metri quadrati, situato al quarto piano di un vecchio edificio in un vicolo cieco di Brescia. L’appartamento si trova in via Aleardi, al civico 18, e si raggiunge tramite una ripida rampa di scale senza ascensore. La perquisizione ha riguardato un presunto covo di appartenenti a gruppi neofascisti, collegato a un’indagine sulla strage di piazza della Loggia.

Brescia, 6 maggio 2026 – Un appartamento di 22 metri quadrati. Incuneato al quarto piano di un vecchio palazzo in fondo a un vicolo cieco, via Aleardi, a cui si accede dal civico 18 attraverso una ripida rampa di scale, senza ascensore. Con una finestra che dal cucinino apre una vista sui tetti del centro. E respira grazie a un terrazzo condominiale. È il famoso ‘covo’ di Silvio Ferrari, il giovane neofascista bresciano morto in piazza Mercato dilaniato da una bomba che trasportava in Vespa pochi giorni prima della strage di piazza Loggia. Il sopralluogo La Corte d’assise, davanti a cui è in corso il processo all’ex ordinovista veronese...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Strage di piazza della Loggia, la Corte nel covo dei neofascisti: qui Silvio Ferrari riceveva lo stipendio dai servizi Notizie correlate Strage di piazza della Loggia, la pista veronese e il sopralluogo: “L’hanno progettata qui”. Ecco dove avvenivano gli incontri fra servizi e neofascistiBrescia, 26 marzo 2026 – La storia della strage di piazza Loggia passa anche attraverso alcuni luoghi nel cuore di Verona. Strage di Piazza della Loggia, la Corte dichiara inammissibile l’appello di ToffaloniBrescia, 28 marzo 2026 – La Corte d'Appello di Brescia, sezione minorenni, ha dichiarato inammissibile il ricorso in appello depositato da Marco... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Anniversario della Strage di Piazza Loggia; XXXIII Commemorazione della strage di via dei Georgofili 2026; La Strage di piazza Loggia, la versione dell’ex capo del Sisde Mori: La superteste Ombretta Giacomazzi? Mente; Strage Piazza Loggia, in via Aleardi alla ricerca del covo dove non mancavano denaro e foto. Processo Strage, la Corte in via Alerardi: verifiche sulla mansardaIl sopralluogo si è svolto nell’ambito del processo che vede imputato Roberto Zorzi: qui, secondo Ombretta Giacomazzi, Silvio Ferrari incontrava esponenti delle forze dell’ordine e dei servizi segreti ... giornaledibrescia.it Strage, i giudici nella mansarda dei misteri di via Aleardo AleardiNel «fondo cieco» di via Aleardo Aleardi. Per misurare lo spazio nel quale, stando a quanto riferito da Ombretta Giacomazzi, Francesco Delfino ed i suoi uomini incontravano Silvio Ferrari e con lui sc ... giornaledibrescia.it La strage di gatti a Spilinga conquista la ribalta nazionale, l'inviato di Nuzzi (Canale 5) nel centro vibonese - Crescono rabbia e speranza che i responsabili vengano individuati. Si ponga fine a una vicenda che colpisce gli animali e tutta la comunità. x.com Strage di Corinaldo, la Cassazione conferma le condanne: definitive le pene per sette imputati - facebook.com facebook