Un ex premier ha scritto al presidente della Commissione Covid, chiedendo di conoscere la data della sua audizione. Nella lettera, l’ex premier afferma di non aver ricevuto risposte né dall’ufficio di segreteria né dal presidente stesso. Inoltre, invita a evitare di diffondere false informazioni su di lui alla stampa. La richiesta si riferisce a un’assenza di comunicazioni ufficiali riguardo alla convocazione, e l’ex premier insiste sulla necessità di chiarimenti formali.

“Sono qui a chiederle nuovamente di poter conoscere la data della mia audizione, considerato che, a tutt’oggi, non ho ricevuto né da lei, né dall’ufficio di segreteria della Commissione alcun riscontro, invitandola con la presente ad astenersi dal fornire alla stampa false informazioni sul mio conto “. Giuseppe Conte torna a chiedere di essere ascoltato dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione della pandemia di Covid, dove da mesi sta andando in scena un processo politico nei suoi confronti. Dopo aver scritto nei giorni scorsi ai presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, il leader del Movimento 5 stelle stavolta si rivolge direttamente a Marco Lisei, il senatore di Fratelli d’Italia che presiede la sua commissione e ha assunto il ruolo mediatico di grande accusatore dell’ex premier. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Commissione Covid, lettera di Conte al presidente Lisei (FdI): “Ditemi la data della mia audizione, basta false accuse”

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