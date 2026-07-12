Ripubblichiamo l'intervista fatta per il decimo anniversario della tragedia della Costa Concordia in occasione dell'uscita del documentario Netflix Costa Concordia: Incubo in mare. Il suo viaggio si era fermato per sempre, vittima di un inchino fatale. Quello che da anni, la prima volta accadde nel 1993, veniva fatto davanti all'isola per renderle omaggio e salutare chi si trova sulla terraferma. Quella notte però la manovra considerata quasi di routine si trasformò in un drammatico errore. Morirono 32 persone, tra membri dell'equipaggio e passeggeri. Tra i primi a salire sulla nave ci fu il vicesindaco dell'isola del Giglio Mario Pellegrini. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Costa Concordia, Mario Pellegrini:«Non dimentico gli occhi dei bambini»

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