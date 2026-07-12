Costa Concordia | Incubo in mare | il nuovo documentario Netflix riapre la ferita a 14 anni dal disastro con i video dei passeggeri e le traduzioni della scatola nera

A oltre quattordici anni dal naufragio, Netflix ha pubblicato il documentario “Costa Concordia: Incubo in mare”. Il filmato include video di passeggeri e le traduzioni della scatola nera, riaprendo le ferite del disastro marittimo. La produzione rivela immagini inedite e testimonianze dirette, offrendo una ricostruzione dettagliata di quella notte tragica.

A più di quattordici anni dal naufragio, Netflix torna sul disastro della Costa Concordia con “Costa Concordia: Incubo in mare” (titolo originale “Shipwrecked: Nightmare at Sea”). Prodotto in Gran Bretagna e diretto da James Rogan, il film dura 87 minuti e ricostruisce la vicenda attraverso filmati d’archivio inediti, registrazioni audio delle comunicazioni di emergenza, video girati dai passeggeri con i telefoni cellulari e le traduzioni della scatola nera, oltre alle testimonianze dirette di sopravvissuti, membri dell’equipaggio e soccorritori. La sera del 13 gennaio 2012 la Costa Concordia, nave da crociera di oltre 114.000 tonnellate di stazza, naviga al largo dell’Isola del Giglio, in Toscana, con oltre 4. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Costa Concordia: la notte del tradimento

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