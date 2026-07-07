’Concordia incubo in mare’ Il docufilm arriva su Netflix

Netflix ha pubblicato un documentario sulla Costa Concordia, mostrando immagini inedite della tragedia. Il trailer descrive un momento in cui, mentre si festeggiava con la famiglia, si è passati improvvisamente a una situazione di totale impotenza. La pellicola ripercorre i dettagli dell’incidente avvenuto al largo dell’isola del Giglio, con riprese che non erano mai state rese pubbliche prima.

ISOLA DEL GIGLIO "Un attimo prima stai festeggiando con la tua famiglia, un attimo dopo sei impotente". Si apre così il trailer sulla Costa Concordia, la tragedia che torna su Netflix in un documentario con immagini inedite. Da venerdì 10 Netflix renderà disponibile "Costa Concordia: Incubo in mare", il documentario che ripercorre il naufragio avvenuto la notte del 13 gennaio 2012 davanti all’ Isola del Giglio, costato la vita a 32 persone. La produzione, della durata di un’ora e 29 minuti, propone una ricostruzione della vicenda attraverso filmati inediti e le testimonianze dei superstiti, riportando alla luce le ore drammatiche che sconvolsero il Giglio e l’intero Paese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Il documentario sulla Costa Concordia arriva su Netflix.

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