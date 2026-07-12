Lotta contro gli abusi sessuali sui minori online: il Parlamento europei ha approvato degli emendamenti a una deroga alla normativa sulla privacy. L’obiettivo è consentire ai servizi di comunicazione elettronica di rilevare volontariamente gli abusi sessuali sui minori. Nella votazione su una deroga alle norme ePrivacy, i deputati europei hanno adottato degli emendamenti alla posizione del Consiglio. – Notizie.com Gli eurodeputati vogliono escludere dall’ambito di applicazione della legge “ le comunicazioni alle quali è, è stata o sarà applicata la crittografia end-to-end ”. In questa fase del processo (seconda lettura del Parlamento europeo), era necessaria la maggioranza assoluta dei deputati europei, attualmente 360, per respingere o emendare la posizione del Consiglio. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Cos’è la ePrivacy: approvato il piano contro gli abusi sui minori online, ma le chat crittografate restano intoccabili

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