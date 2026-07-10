Chat Control è uno strumento potente forse troppo | il regolamento europeo nato contro gli abusi sui minori

L'Unione Europea sta discutendo del regolamento Chat Control, conosciuto anche come Chat Control 1.0, che mira a individuare precocemente abusi sui minori, tra cui adescamenti e condivisione di materiale pedopornografico. Lo strumento prevede sistemi di monitoraggio e intercettazione delle comunicazioni online. La proposta ha suscitato discussioni sulla sua potenza e sui possibili rischi di eccesso di controllo.

Chat Control, meglio Chat Control 1.0, è un regolamento di cui si discute da tempo nell'Unione Europea. In breve, il suo obiettivo è quello di intercettare il prima possibile abusi sui minori: sia adescamenti che scambio di materiale pedopornografico. Chi lo critica ha paura che in futuro possa essere usato per altro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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