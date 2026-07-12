Un giovane escursionista veneziano è rimasto bloccato in parete sulla Punta Nera a Cortina d’Ampezzo dopo aver sbagliato salita e aver superato il sentiero segnato. Il Soccorso alpino è intervenuto prontamente per il suo salvataggio.

Un passo oltre il sentiero segnato, poi la paura: è stato il provvidenziale intervento del Soccorso alpino a evitare il peggio per un giovane escursionista veneziano rimasto bloccato nel vuoto sulla parete di Punta Nera, a Cortina d’Ampezzo. Un salvataggio spettacolare quanto rischioso, che conferma ancora una volta l’efficacia della macchina dei soccorsi ad alta quota e anche nelle situazioni più ad alto rischio. L’allarme è scattato attorno alle 12 di domenica 12 luglio lungo il sentiero 215, dove il 21enne si è trovato in una situazione di grave difficoltà dopo aver perso la traccia del percorso. Il ragazzo, nel tentativo di proseguire... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Cortina, sbaglia la salita e rimane bloccato in parete: ventunenne salvato dal Soccorso Alpino

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Full:She learned survival from pigs and revenge from wolves—and she outlasted every noble.

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