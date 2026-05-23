Scialpinista cade e rimane ferito sul Gran Sasso | recuperato dal soccorso alpino

Un scialpinista è caduto e si è ferito nel canalone del Primo Scrimone, sul versante ovest del Corno Grande, nel Gran Sasso. Il soccorso alpino e speleologico abruzzese è intervenuto nel pomeriggio del 23 maggio, recuperando la persona ferita in un'area particolarmente impervia della Val Maone. Nessuna altra informazione sulle condizioni del ferito o sulle circostanze dell’incidente è stata resa nota.

Il personale del soccorso alpino e speleologico abruzzese Cnsas è intervenuto nel pomeriggio del 23 maggio nel canalone del Primo Scrimone, sul versante ovest del Corno Grande, nella Val Maone, area particolarmente impervia del gruppo del Gran Sasso.Un gruppo di tre scialpinisti stava risalendo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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