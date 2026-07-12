La riduzione del corteo storico del 15 agosto ha provocato un acceso dibattito negli ultimi giorni. La decisione di limitare i partecipanti, annunciata dall'organizzazione, è stata descritta come una scelta lunga e sofferta. La modifica ha portato a un corteo più compatto rispetto alle edizioni precedenti, con una partecipazione significativamente inferiore rispetto al passato. La decisione è stata motivata da ragioni logistiche e di sicurezza, senza ulteriori dettagli sui criteri adottati.

Ha tenuto banco negli ultimi giorni il dibattito sulla decisione di ridurre i numeri del corteo storico del 15 agosto: da una sfilata completa di tutti i figuranti delle dieci Contrade – analoga a quanto accade la sera del 14 agosto –, si passerà ad un corteo di trasferimento che coinvolge i rappresentanti del Comune e tre delegati per ogni Contrada: Priore, Dama e Gonfaloniere. A maneggiare la patata bollente è il vicepresidente Stefano Lignite: "È stata una decisione lunga e sofferta, elaborata a seguito di un iter che ha coinvolto il pensiero di tutte le Contrade e dei contradaioli. Questi ultimi sono il sangue necessario alla macchina, ed hanno espresso la volontà di trasformare il corteo in un trasferimento sul campo gara". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Corteo storico ridotto: "Scelta lunga e sofferta"

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Magnifico Corteo Storico - Cavalcata dell'Assunta - Fermo 2025

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