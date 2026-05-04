Marianna Madia lascia il Pd e passa a Italia Viva | Scelta difficile e sofferta

Marianna Madia ha annunciato il suo addio al Partito democratico e il passaggio a Italia Viva. La decisione è stata comunicata tramite una lettera indirizzata alla capogruppo dem alla Camera e resa pubblica da un quotidiano nazionale. La ex ministra ha definito la scelta come difficile e sofferta, senza ulteriori dettagli sui motivi del cambio di partito.

La deputata annuncia l’addio con una lettera alla capogruppo Chiara Braga: “Non una rottura ma continuità dell’impegno e delle idee che ho sempre coltivato” Marianna Madia lascia il Partito democratico e si prepara a passare a Italia Viva. L’addio dell’ex ministra è stato formalizzato con una lettera indirizzata alla capogruppo dem alla Camera, Chiara Braga, e pubblicata da Repubblica. Deputata dal 2008, 45 anni, Madia è stata ministra per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione tra il 2014 e il 2018 nei governi guidati da Matteo Renzi e Paolo Gentiloni. Nel 2018 ha ricoperto anche il ruolo di portavoce del Pd, mentre alle primarie del 2023 aveva sostenuto Stefano Bonaccini nella sfida poi vinta da Elly Schlein.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Marianna Madia lascia il Pd e passa a Italia Viva: “Scelta difficile e sofferta” Notizie correlate Leggi anche: Marianna Madia lascia il Pd: l’ex ministra passa a Italia Viva Marianna Madia lascia il Pd: l’ex ministra passa a Italia viva in vista delle elezioniLa deputata ed ex ministra Marianna Madia ha lasciato il gruppo del Pd per traslocare, da indipendente, in quello di Italia viva. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: La deputata ed ex ministra Marianna Madia lascia il Pd; L’ex ministra Marianna Madia lascia il PD; Marianna Madia lascia il Pd e sceglie Matteo Renzi; Marianna Madia lascia il Pd: da indipendente passa al gruppo parlamentare di Italia viva. Marianna Madia lascia il Pd: l’ex ministra passa a Italia viva in vista delle elezioniManila, 4 mag. (Adnkronos) - Un terremoto di magnitudo 6 ha colpito l'isola di Samar, nelle Filippine centrali, alle 14.09 di oggi lunedì 4 maggio. Lo ha riportato l'Istituto geologico degli Stati Uni ... ilfattoquotidiano.it Marianna Madia lascia il Pd: l’ex ministra passa a Italia VivaLa deputata Pd Marianna Madia lascia il partito. L'ex ministra, secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, passerà da indipendente in Iv - Casa ... lapresse.it Marianna Madia lascia il PD. Piazza affari non risente della notizia x.com La deputata ed ex ministra Marianna Madia lascerà il Pd, dovrebbe approdare da indipendente al gruppo parlamentare di Italia viva #ANSA - facebook.com facebook