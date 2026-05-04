Marianna Madia lascia il Pd e passa a Italia Viva | Scelta difficile e sofferta

Da ilgiornale.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Marianna Madia ha annunciato il suo addio al Partito democratico e il passaggio a Italia Viva. La decisione è stata comunicata tramite una lettera indirizzata alla capogruppo dem alla Camera e resa pubblica da un quotidiano nazionale. La ex ministra ha definito la scelta come difficile e sofferta, senza ulteriori dettagli sui motivi del cambio di partito.

La deputata annuncia l’addio con una lettera alla capogruppo Chiara Braga: “Non una rottura ma continuità dell’impegno e delle idee che ho sempre coltivato” Marianna Madia lascia il Partito democratico e si prepara a passare a Italia Viva. L’addio dell’ex ministra è stato formalizzato con una lettera indirizzata alla capogruppo dem alla Camera, Chiara Braga, e pubblicata da Repubblica. Deputata dal 2008, 45 anni, Madia è stata ministra per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione tra il 2014 e il 2018 nei governi guidati da Matteo Renzi e Paolo Gentiloni. Nel 2018 ha ricoperto anche il ruolo di portavoce del Pd, mentre alle primarie del 2023 aveva sostenuto Stefano Bonaccini nella sfida poi vinta da Elly Schlein.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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