Bologna, 10 luglio 2026 – Clima di alta tensione in Forza Italia a Bologna in vista delle amministrative del prossimo anno: sotto le Due Torri, infatti, gli azzurri perdono i dirigenti della componente giovanile. Uno strappo legato anche alle voci sulla candidatura a sindaco della consigliera regionale Valentina Castaldini, esponente dello stesso partito. A entrare nel dettaglio è Daniele Aiello, responsabile nazionale organizzazione dei Giovani FI: “Non è una scelta presa a cuor leggero: è una scelta sofferta. Però doverosa per il percorso politico fatto in questi anni con una squadra, e perchè a livello locale e regionale non ci sono più... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Tensione in Forza Italia, lasciano i dirigenti della componente giovanile. “Una scelta sofferta ma necessaria”

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