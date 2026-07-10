Tensione in Forza Italia lasciano i dirigenti della componente giovanile Una scelta sofferta ma necessaria
I dirigenti della componente giovanile di Forza Italia a Bologna hanno deciso di lasciare il partito. La scelta viene definita come sofferta ma necessaria. La situazione si verifica in vista delle elezioni amministrative del prossimo anno. La decisione riguarda esclusivamente i membri più giovani del partito locale, senza indicazioni di altri cambiamenti o motivazioni aggiuntive. La situazione contribuisce a creare un clima di tensione all’interno del partito in città.
Bologna, 10 luglio 2026 – Clima di alta tensione in Forza Italia a Bologna in vista delle amministrative del prossimo anno: sotto le Due Torri, infatti, gli azzurri perdono i dirigenti della componente giovanile. Uno strappo legato anche alle voci sulla candidatura a sindaco della consigliera regionale Valentina Castaldini, esponente dello stesso partito. A entrare nel dettaglio è Daniele Aiello, responsabile nazionale organizzazione dei Giovani FI: “Non è una scelta presa a cuor leggero: è una scelta sofferta. Però doverosa per il percorso politico fatto in questi anni con una squadra, e perchè a livello locale e regionale non ci sono più... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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