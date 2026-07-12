I lavori di adeguamento sismico all’istituto “Fermi-Da Vinci” di Empoli, iniziati quattro anni fa, avrebbero dovuto concludersi il 30 giugno, ma non sono ancora terminati. La mancata consegna mette a rischio 4,2 milioni di euro di fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Le scadenze stabilite dal progetto sono state superate, e la situazione resta in sospeso.

EMPOLI Dovendo dare retta alle scadenze del Pnrr, i lavori di adeguamento sismico, all’Istituto "Fermi-Da Vinci" di Empoli, in corso da 4 anni, avrebbero dovuto terminare lo scorso 30 giugno. Così non è stato. Siamo al 60 per cento e il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha dato una proroga sino alla fine di agosto. Il fatto è che – secondo il presidente della Commissione Garanzia e Controllo della Città Metropolitana, Gianni Vinattieri – diventa a rischio il finanziamento della riqualificazione della scuola, che vale 4 milioni e 270mila euro. Che a quel punto dovrebbero essere coperti in altra maniera. Vinattieri mette avanti dati e fatti: l’ultimo monitoraggio di Metrocittà ha portato in superficie queste criticità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Corsa contro il tempo: "A rischio 4,2 milioni di fondi Pnrr per il Fermi"

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