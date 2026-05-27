A Empoli sono attivi 158 progetti finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, con un importo complessivo di circa 19 milioni di euro. La gestione di queste iniziative richiede un’attenta coordinazione, dato il numero di interventi in corso. La distribuzione dei fondi coinvolge diversi settori e aree della città. La mappa delle attività in corso mostra un impegno significativo sul territorio, con progetti che mirano a sviluppare infrastrutture, servizi e altri interventi pubblici.

Siamo Pnrr dipendenti? I numeri del Piano nazionale di ripresa e resilienza non dicono tutto di solito, ma molto sì: a Empoli risultano attivi 158 progetti per un totale di quasi 19 milioni di euro coinvolti. Di questi, quasi la metà sono già conclusi e liquidati. Mentre dei restanti progetti, una buona percentuale e stata già liquidata solo in parte. Ritornando ai 19 milioni di euro sul piatto, giusto per rendere l’idea: si tratta di una cifra che è, in grandezza, paragonabile all’investimento in opere pubbliche che il Comune di Empoli ha messo in piedi sino al 2028, oltre 15 milioni. E magari tra i due capitoli intercorre qualche passante.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pnrr, corsa contro il tempo. In ballo 19 milioni di euro distribuiti in 158 progetti. Ecco la mappa in città

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