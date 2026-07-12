Le candidature alle prossime elezioni comunali del 2027 vedono il centrodestra unito nel sostenere Bruno Murzi, considerato il candidato ideale. Tuttavia, Forza Italia a livello provinciale ha preso le distanze, dichiarando di non aver ancora deciso ufficialmente se sostenere Murzi o un altro candidato. I coordinatori comunali del centrodestra si sono già espressi a favore di Murzi, mentre il partito provinciale mantiene una posizione di attesa senza endorsement ufficiale.

I coordinatori comunali del centrodestra già si sbilanciano a sostenere Bruno Murzi per un mandato ter. Tempestivamente Forza Italia provinciale prende invece le distanze sostenendo che "al momento non abbiamo ancora assunto alcuna decisione ufficiale né espresso una posizione definitiva sul candidato sindaco per le elezioni del 2027 ". Ma andiamo per ordine in questo avvio di campagna elettorale che si preannuncia scoppiettante. I coordinatori comunali di Fratelli d’Italia, Marina Staccioli, della Lega, Michele Orlando e di Forza Italia Andrea Mazzoni "auspicano che il sindaco possa proseguire l’ottimo lavoro svolto nel paese in questi 9 anni con un nuovo impegno per il terzo mandato". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Corsa a sindaco 2027. Centrodestra con Murzi. Ma Forza Italia si divide

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