A Vigevano si svolge una corsa elettorale con sei candidati in campo, mentre il centrodestra si presenta senza il sostegno di Forza Italia. A sinistra, invece, si registrano diverse liste e candidati che si presentano con un fronte compatto. La campagna elettorale si sta intensificando nei tre comuni della Lomellina, con le elezioni amministrative previste per il 24 e 25 maggio. Sono diverse le forze politiche e i candidati coinvolti nei rispettivi territori, in vista del voto.

La campagna elettorale entra nel vivo nei due più grandi centri della Lomellina, Vigevano e Mortara e nella più piccola Gravellona, dove il 24 e 25 maggio si rinnoveranno le amministrazioni comunali. Nella città ducale sono sei i candidati alla poltrona di primo cittadino che il sindaco uscente Andrea Ceffa lascia dopo un solo mandato. Il centrodestra, dopo un lungo confronto interno non potrà contare su Forza Italia che ha deciso di correre da sola: la figura sulla quale hanno deciso di convergere Lega, Fratelli d’Italia e Noi Moderati è quella di Riccardo Ghia, 60 anni, gioielliere, assessore uscente. Gli “azzurri”, con la civica “Lab27029” hanno puntano invece su Paolo Previde Massara, 54 anni, medico ospedaliero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A Vigevano corsa a sei. Il centrodestra si presenta orfano di Forza Italia. A sinistra fronte extralarge

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