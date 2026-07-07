Ue Strasburgo apre alla verifica sull’ultra destra di Vannacci e Afd E il centrodestra italiano si divide | Forza Italia vota con Pd e M5s

Il Parlamento europeo ha approvato una richiesta di verifica sul partito politico europeo Europa delle Nazioni Sovrane, collegato all’estrema destra tedesca AfD e a Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. La decisione è stata adottata con una maggioranza che coinvolge anche membri di diversi gruppi politici. Nel frattempo, il centrodestra italiano si è diviso sulla questione: Forza Italia ha votato a favore, insieme a membri di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle.

Il Parlamento europeo chiede di avviare una verifica su Europa delle Nazioni Sovrane, il partito politico europeo dell’estrema destra a cui sono affiliati l’ AfD tedesca e Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. La plenaria di Strasburgo ha approvato, a scrutinio segreto, la richiesta all’ Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee di accertare se ESN rispetti le condizioni per la registrazione e il finanziamento previste dalle norme Ue. Con 414 voti favorevoli, 224 contrari e 18 astenuti, gli eurodeputati hanno dato il via libera a un passaggio procedurale che consente la verifica, senza però anticipare alcuna decisione nel merito. 🔗 Leggi su Open.online

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