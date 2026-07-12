Ryan Friedkin è previsto a Trigoria, secondo quanto riportato, in un incontro con Gasperini e D’Amico. Durante l’appuntamento si discuterà di trattative riguardanti i giocatori Moreira e Garnacho. La visita del proprietario potrebbe segnare un passo importante nelle negoziazioni in corso, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali. La notizia ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori, ma resta da vedere quale sarà l’esito delle discussioni.

2026-07-12 09:23:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del Corriere dello Sport: ROMA – C’è un ritorno che a Trigoria viene accolto quasi come un segnale. Un ritorno che, due mesi dopo l’ultima visita, può cambiare ancora una volta il corso dell’ estate giallorossa. Ryan Friedkin domani rimetterà piede nella Capitale e riprenderà in mano il filo dei discorsi lasciati in sospeso. Non una semplice presenza istituzionale, ma un’ accelerazione concreta su presente e futuro della Roma. Una presenza che a maggio aveva fatto bene a tutto l’ambiente, da Gasperini alla squadra, e che aveva contribuito anche alla rincorsa vincente fino al terzo posto in classifica. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Ryan Friedkin atteso a Trigoria: il piano con Gasperini e D’Amico per le trattative Moreira e Garnacho

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Ultim'Ora MercatoFriedkin in Azione! Vertice con Gasperini!

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