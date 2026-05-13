In queste ore, a Trigoria, si svolge un incontro tra Ryan Friedkin e Gasperini, con l’obiettivo di discutere il futuro della squadra. La riunione riguarda aspetti legati alla gestione societaria e alle decisioni tecniche per la prossima stagione. La situazione in casa Roma è in fase di valutazione, mentre si attendono eventuali sviluppi ufficiali. La decisione finale potrebbe influenzare l’immediato futuro del club.

Sono ore decisive in casa Roma per decidere il futuro della società giallorossa sia dal punto di vista dirigenziale che di campo. Incontro tra Gasperini e Friedkin per il futuro della Roma (Ansa Foto) – calciomercato.it Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, Ryan Friedkin si è recato stamattina a Trigoria. Incontro con Gasperini in programma con la proprietà giallorossa che dovrà decidere quali saranno le mosse in vista della prossima stagione, sia dal punto di vista dirigenziale che sportivo con tanti temi da trattare in presenza dell’allenatore. Uno degli argomenti più caldi è quello inerente il futuro di Paulo Dybala con l’attaccante argentino che è in scadenza di contratto ma che è fortemente apprezzato dall’allenatore giallorosso, pronto a chiedere il suo rinnovo per provare a trattenerlo almeno un’altra stagione.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Ryan Friedkin a Trigoria, incontro con Gasperini per il futuro | CM

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